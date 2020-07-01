تبدأ بـ١٣ نقطة في أوروبا.. "مصر للطيران" تكشف عن خطتها التصاعدية لإعادة التشغيل

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الأربعاء، إن الشركة وضعت خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط؛ تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى ١٣ نقطة بقارة أوروبا، هي: (أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، ميلانو، لندن، فرانكفورت، ميونخ، برلين، فيينا، إسطنبول)، وستتم إضافة رحلات إلى كل من: (برشلونة، كوبنهاجن، جنيف، مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط بقارة إفريقيا؛ هي: (أديس أبابا، جوبا، تونس).

وأضاف: سيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط؛ هي: (دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت)، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية؛ وهي: (واشنطن، نيويورك، تورونتو)، بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين، اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

يُذكر أنه يمكن للركاب معرفة أيام سفر الرحلات وحجز تذاكرهم ومعرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com، أو مركز الاتصالات، أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.