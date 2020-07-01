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خاص.. تفاصيل حذف خانة "تركيب العداد الكودي" واستبدال "تحويل الممارسات" بها

10:45 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
خاص.. تفاصيل حذف خانة "تركيب العداد الكودي" واستبدال "تحويل الممارسات" بها

العداد الكودي - أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأربعاء، إن طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأي مواطن مخالف أو عشوائي لا بد أن يقوم بإحضار إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي قام بسدادها وإلا سيتم رفض طلبه، مؤكدًا أن هذا الإجراء تم استحداثه؛ لكي تتم العملية بسهولة ويُسر.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، بأنه على أي مواطن لا يملك أي إيصال ممارسة أو ضبطية قضائية، يمكنه التوجه إلى إدارة الكهرباء التابعة له وعمل ممارسة أو محضر ضبطية قضائية كإجراء أساسي كي يحق له التقدم على طلب لتوصيل وتركيب العداد الكودي المؤقت.

يُذكر أن المنصة الإلكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، حذفت خانة "تركيب عداد كودي مؤقت"، واستبدالت بها "تحويل الممارسات" لعداد كودي للمباني المخالفة والعشوائية.

العداد الكودي الشركة القابضة لكهرباء مصر وزارة الكهرباء

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