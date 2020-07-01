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رئيس ميناء القاهرة الجوى يتفقد صالات السفر والوصول

10:45 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
رئيس ميناء القاهرة الجوى يتفقد صالات السفر والوصول

رئيس ميناء القاهرة الجوى يتفقد صالات السفر والوصول

كتب- محمد عبيد:

تفقد المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، صالات مبنى الركاب رقم 3، تزامنًا مع عودة حركة الطيران، وذلك للتأكد من جاهزية صالات السفر والوصول لاستقبال الركاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تزامنًا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو 3 أشهر؛ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت المصادر أن سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة؛ لرصد الركاب الذين تزيد درجات حراراتهم على المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى جاهزية فرق الحجر الصحي للكشف الطبي على الركاب وأطقم الطائرة والعاملين بالمطار.

ميناء القاهرة الجوى صالات السفر والوصول مجدي إسحق عودة حركة الطيران

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