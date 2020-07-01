ترقية المتحدث العسكري لرتبة العميد بداية من اليوم
كتب- محمد سامي:
قامت الصفحة الرسمية للعقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بتغيير الصورة الرئيسية بعد ترقية المتحدث العسكري لرتبة عميد، بداية من اليوم الأول من يوليو.
وشغل العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، منصب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، منذ الأول من يناير 2017، وهو من مواليد 23/ 7/ 1973، وتخرج في الكلية الحربية في 1/ 7/ 1994 (الدفعة 88 حربية) ، وعمل في سلاح مخابرات حربية واستطلاع.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
68311
عدد المصابين
-
18460
عدد المتعافين
-
2953
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10523115
عدد المصابين
-
5734725
عدد المتعافين
-
511245
عدد الوفيات
إعلان