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ترقية المتحدث العسكري لرتبة العميد بداية من اليوم

10:22 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
ترقية المتحدث العسكري لرتبة العميد بداية من اليوم

لعقيد أركان حرب تامر الرفاعي

كتب- محمد سامي:

قامت الصفحة الرسمية للعقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بتغيير الصورة الرئيسية بعد ترقية المتحدث العسكري لرتبة عميد، بداية من اليوم الأول من يوليو.

وشغل العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، منصب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، منذ الأول من يناير 2017، وهو من مواليد 23/ 7/ 1973، وتخرج في الكلية الحربية في 1/ 7/ 1994 (الدفعة 88 حربية) ، وعمل في سلاح مخابرات حربية واستطلاع.

القوات المسلحة تامر الرفاعي المتحدث العسكري

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