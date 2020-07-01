أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بأكتوبر قطاع (د)

02:00 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بأكتوبر قطاع (د)

الإسكان الاجتماعى

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بدء التسليم لوحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان بعدد 792 وحدة سكنية

وتابع الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية العاملين والمواطنين من إرتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارة المترددين على مقر الجهاز، مع تكليف شركة تعقيم متخصصه للتعقيم اليومي لمكاتب ومقار الجهاز.

وشدد على عدم استلام الوحدة فى حال وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب، مؤكداً أن شركات المقاولات مسئولة عن تنفيذ الوحدات طبقا للمواصفات الهندسية للمشروع

وأشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمشروعات الإسكان الإجتماعي بمختلف المدن الجديدة، بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.​

الإسكان الاجتماعى 6 أكتوبر الجديدة وحدات سكنية

الخبر التالى:

الإسكان: بدء تسليم 27 عمارة بـ"سكن مصر" في مدينة بدر الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استقرار.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء