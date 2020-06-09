محافظ الجيزة يعلن البدء فى توسعة شارع المحولات

كتب - أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، شارعي ترسا والمحولات للوقوف على أعمال التطوير والإزالات الجاري تنفيذها بالشارعين باعتبارهما ضمن الشوارع الحيوية التي تستقبل كثافات مرورية خلال أعمال المترو .

ورافقه في الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر ابو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل و طه عبد الصادق رئيس حي الطالبية و محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

وأكد محافظ الجيزة، أنه جار العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال توسعه شارع ترسا وإزالة العقارات التي تم نزع ملكيتها بعد حصول أصحابها علي التعويضات المادية أو الشقق السكنية البديلة حسب ما أسفرت عنه رغباتهم وذلك بطول ١.٥ كم لإجراء أعمال التوسعة للشارع ليصل عرضه إلى 40 م ليكون أحد المحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام، والتي ستشمل إزالة عدد ١٢٤ عقارآ بالأضافة إلي عدد ٣٧ عقارآ جاري إعداد مدارسة موقفهم وحتي يكون التوسعة متكاملة حيث تم الإنتهاء من تنفيذ المرحله الاولي من تطوير الشارع بدءا من شارع المريوطية وحتي تقاطع المحولات بطول ٢ كم .

وأشار راشد إلى ضرورة الإنتهاء من الدراسات الهندسية لتوسعة كوبري ترسا لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الإنتهاء من توسعة الشارع وحتي يمكن البدء في التنفيذ فورآ للأنتهاء من تطوير الشارع بشكل متكامل .

وحرص المحافظ على استطلاع رأي المواطنين في أعمال التطوير الجاري تنفيذها والتأكد ميدانيآ من صرف التعويضات لقاطني تلك العقارات بالكامل واستجابه المواطنين مشيدا بتعاون المواطنين وتفهمهم للاهمية القصوي في تنفيذ اعمال التطوير .

ولفت إلى أنه تم إزالة حوالي 70 عقار حتى الأن، موجها بسرعة الانتهاء من إزالة العقارات المتبقية وكافة التعديات الموجودة بالشارع والإستعانة بمعدات إضافية للإنتهاء من أعمال الأزالة في أسرع وقت ممكن للبدء في أعمال التطوير .

وشدد المحافظ علي ضرورة المعاينة الميدانية من قبل التخطيط العمراني لمراجعة خطوط التنظيم بطول الشارع والتأكيد علي أن يصبح مستوي عرض الشارع بالكامل ليصل إلي 40 م.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات لربطه مع شارع الأهرام لمتابعة الموقف النهائي للمرافق قبل البدء في أعمال التطوير للتأكد من مدي صلاحيتها لعدم حدوث أي معوقات بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع .

ووجه بضرورة الاستعانة باستشاريين فى مجال الطرق والتنسيق مع شركات المرافق وإعداد تقرير بالموقف النهائي من صلاحية المرافق الموجودة بالمنطقة الجاري تطوير من عدمة،مشيرا إلى أنه سيتم توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول ٥٠٠ م ليصل عرض الشارع إلي ٤٠م بدلا من وضعه الحالي بعرض 13م ويستخدم في الإتجاهين مما يشكل تكدس مروري بالمنطقة وأعمال التوسعة ستساهم في تحقيق أحداث طفرة مرورية للمنطقة وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعه من شارع الأهرام .

وشدد على ضرورة البدء في الأماكن التي تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي بها مع مراعاة الشكل الجمالي أثناء التنفيذ وأن تتم الأعمال باعلي المواصفات القياسية وطبقاً للمعايير الهندسية والفنية .

ووجه المحافظ، رئيس حي العمرانية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض العقارات المتعدية علي خط التنظيم بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية والتي تم صرف تعويضات لأصحابها ولم يتم إخلاؤها حتى الآن، مع إنظارهم بالإخلاء خلال مهلة 15 يوما على الأكثر، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإخلاؤها بمعرفة الجهة الإدارية.