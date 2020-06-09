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رسميًا.. جسر جوي لإعادة 3 آلاف مصري من قطر عبر مسقط

05:13 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
رسميًا.. جسر جوي لإعادة 3 آلاف مصري من قطر عبر مسقط

وزارة الطيران المدني

كتب - محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن تشغيل جسر جوي يضم 18 رحلة استثنائية بواسطة شركتي مصر للطيران و إير كايرو، وذلك لإعادة المصريين العالقين في دولة قطر عن طريق سلطنة عمان وذلك ابتداء من ١٣ يونيو الجاري.

وقال باسم عبدالكريم المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، إن الجسر الجوي الذي يبدأ رحلاته من مسقط عاصمة سلطنة عمان إلى القاهرة، سوف ينقل حوالي 3 آلاف مصري من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عن طريق إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وزارة الطيران المدني قطر سلطنة عمان باسم عبدالكريم جسر جوي

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