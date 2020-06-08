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"القوى العاملة": 77 ألف جنيه لـ33 عاملا غير منتظم بالوادي الجديد

02:41 م الإثنين 08 يونيو 2020
"القوى العاملة": 77 ألف جنيه لـ33 عاملا غير منتظم بالوادي الجديد

وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، عن صرف 77 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية لـ33 عاملًا غير منتظم، من المسجلة بوحدة العمال بالمديرية.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من أحمد حسين طليب مدير المديرية تضمن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بتعيين 4 عمال بالقطاع الخاص والاستثماري، وبلغ المسجلين من خلال شهادات القيد (كعب العمل) 28 راغبًا في العمل منها 12 إناثا والباقي ذكورًا.

كما شكلت المديرية بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة، غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في منشآت القطاع الخاص لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي هذا الإطار تم التفتيش على تعقيم وتطهير 96 منشأة تعمل في مختلف المجالات، وذلك من خلال مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية.

القوى العاملة الوادي الجديد محمد سعفان عمالة غير منتظمة

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