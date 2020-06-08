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"السياحة" تشيد بدور المنظمة العربية في توصياتها بشأن التعامل مع أزمة كورونا

12:00 ص الإثنين 08 يونيو 2020
"السياحة" تشيد بدور المنظمة العربية في توصياتها بشأن التعامل مع أزمة كورونا

غادة شلبي نائبة وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:


أشادت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالجهود التي تبذلها منظمة السياحة العربية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة العربية، والتي تمثلت في قيام فريق عمل إدارة الأزمات بها، منذ بداية الأزمة، بعمل دراسة وتقييم للآثار الحالية والمستقبلية على قطاع السياحة العربية جراء هذه الجائحة.

وثمّنت شلبي في بيان اليوم، ما أصدره فريق عمل إدارة الأزمات من تقارير وتوصيات، مما سيكون له أثرا إيجابيا في تعزيز الإسراع من عودة السياحة في الدول العربية بعد انتهاء الأزمة.

وأشارت إلى أن من أبرز ما صدر عنها، هي توصيات المنظمة العربية للسياحة لما بعد جائحة كورونا والتقرير المشترك بين المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي حول التعامل مع الأزمة، علاوة على مقترح المنظمة العربية لاشتراطات التشغيل للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية لما بعد الجائحة و تأثيرها على قطاعي السياحة والسفر عالميا وعربيا.

وأكدت شلبي، على الدور الهام الذي تلعبه منظمة السياحة العربية في دعم السياحة بالدول العربية ومساندتها خاصة في أوقات الأزمات وأن ما صدر عن المنظمة من تقارير وتوصيات خاصة بأزمة كورونا يعتبر بمثابة خطوات استرشادية للعمل على عودة السياحة بعد انتهاء هذه الأزمة.

وأشارت إلى التعاون الوثيق والمستمر بين وزارة السياحة والآثار المصرية ومنظمة السياحة العربية، مؤكدة أن مصر على استعداد من خلال هذا التعاون للمساهمة بخبراتها في مواجهة الأزمات دعما للسياحة في الدول العربية الشقيقة.

غادة شلبي وزارة السياحة فيروس كورونا منظمة السياحة العربية

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