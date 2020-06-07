أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الجيزة: توزيع 4800 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على حالات كورونا البسيطة والمخالطين

10:18 م الأحد 07 يونيو 2020
الجيزة: توزيع 4800 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على حالات كورونا البسيطة والمخالطين

أحمد راشد

كتب- أسامة علي:


أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توزيع 4875 حقيبة من الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية، وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حالة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عيادات وقوافل متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة بإجمالي 72 فريق من القائمين على التوزيع من أطباء وصيدلي ورائدة وممرضة ومراقب.

وأكد أنه تم أمس توزيع 694 حقيبة أدوية على الحالات البسيطة والمخالطة لمصابي فيروس كورونا، من خلال الفرق الطبية على الأحياء والمراكز الآتية على مدار اليوم.

أحمد راشد محافظ الجيزة فيروس كورونا حقيبة أدوية مستلزمات وقائية

الخبر التالى:

الأزهر للفتوى: بيع المتعافي من كورونا بلازما دَمِه حرامٌ شرعًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة