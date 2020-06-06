موجه حارة جديدة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة عن المعدلات 3 درجات حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق تتعرض بداية من الأحد إلى موجه حارة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تظل بين الارتفاع والانخفاض ليلا ومساء حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين، لـ"مصراوي"، أن الحرارة تسجل غدا على القاهرة 38 درجة ثم تنخفض درجة إلى درجتين منتصف الأسبوع ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى، وكذلك السواحل الشمالية تسجل 28 درجة حتى 32 درجة خلال الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن درجات الحرارة أيضًا تتراوح بين 38 حتى 41 على شمال وجنوب الصعيد.

وتابع: "أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة، تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على القاهرة والوجه البحري، بينما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية، بينما تظل الرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وأكد مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية، أن حالة الطقس في الليل ما زالت مائلة للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون لطيفًا على شمال وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح في الليل بين 19 إلى 21 درجة على أغلب المناطق.

وأوضح شاهين، أن التقلبات الجوية في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض من سمات نهايات فصل الربيع.