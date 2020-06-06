"تنبؤات اليوم".. البيئة: فرص تلوث الهواء متوسطة والرياح تقترب من 9 أمتار في الثانية



كتب- محمد نصار:



أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت، على مختلف محافظات الجمهورية.



ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).



السبت



1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وجنوب وشرق وغرب القاهرة، وجيدة على وسط القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.



وتتراوح سرعة الرياح من 3.3 متر في الثانية إلى 8 أمتار في الثانية.



2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط - المنصورة – كفرالشيخ - شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.



وتترواح سرعة الرياح من 0.9 متر في الثانية إلى 8.8 متر في الثانية.



3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (أسيوط ـ سوهاج – قنا – الأقصر - الفيوم - بني سويف - أسوان - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.



وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 6.9 متر في الثانية.





4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء سيئة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.



وتتراوح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 7.9 متر في الثانية.





5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (شمال سيناء - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل.



وتتراوح سرعة الرياح من 0.7 متر في الثانية إلى 8.5 متر في الثانية.