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المذيعة دينا زهرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

09:27 م الجمعة 05 يونيو 2020
المذيعة دينا زهرة تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

دينا زهرة

(مصراوي):

أعلنت الإعلامية دينا زهرة، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، في تدوينة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت زهرة: "أظهرت المسحة إصابتي بفيروس "كورونا".. الحمد لله الأمور بخير حتى الآن على أمل أن نلتقي قريبًا".

وزهرة هي المذيعة الثالثة في القناة التي تعلن إصابتها بالفيروس، بعد المذيعتين ريهام السهلي، وآية عبدالرحمن.

دينا زهرة فيروس كورونا انستجرام ريهام السهلي آية عبدالرحمن

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