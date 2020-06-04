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مستشار وزيرة الصحة بعد إصابته بكورونا: أخضع للعزل المنزلي.. وحالتي مستقرة

09:04 م الخميس 04 يونيو 2020
مستشار وزيرة الصحة بعد إصابته بكورونا: أخضع للعزل المنزلي.. وحالتي مستقرة

الدكتور شريف وديع

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعايات الحرجة، إنه يخضع حالياً للعزل المنزلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام.

وأوضح "وديع" في تصريحات لمصراوي، إن حالته مستقرة ويحصل على بروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة، وفي تحسن بعض الشيئ.

وأشار إلى إصابته بكورونا نتيجة الاختلاط ببعض المرضى خلال عمله، موضحًا أنه لم يخالط قبل إصابته أيًا من قيادات وزارة الصحة أو التعليم العالي؛ إذ تكون أغلب الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ولفت إلى أنه لا يزال يواصل مهام عمله من منزله، متمنياً أن يتعافى خلال الأيام المقبلة لاستكمال جهوده في التصدي لجائحة كورونا.

شريف وديع العزل المنزلي فيروس كورونا وزيرة الصحة

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