نقابة الأطباء تنعى طبيبة توفيت إثر إصابتها بكورونا
10:43 ص الخميس 04 يونيو 2020
كتب- أحمد جمعة:
نعت نقابة الأطباء، الدكتورة نيرمين جلال استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة بعد وفاتها إثر إصابتها بڤيروس كورونا المستجد.
ودعت النقابة، في بيان، اليوم الخميس، الله أن يتقبلها من الشهداء ويُسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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