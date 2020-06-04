"لو عليك أقساط لم تسدد".. كيف تستفيد من مهلة الإسكان لإلغاء غرامات التأخير؟ (شقق وأراضي وفلل)



كتب- محمد عبدالناصر:



تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس 4 يونيو منح تيسيرات لمدة شهرين، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.



وينشر مصراوي 10 معلومات محددة حول كيفية الاستفادة من مهلة وزارة الإسكان، والتي جاءت على النحو التالي:



1- الإعفاء من الغرامات يشمل كافة الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والفيلل، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية.



2- مدة المهلة التي منحتها الهيئة للحاجزين شهرين بدء من اليوم الخميس 4 يونيو.



3- يكون الإعفاء بنسبة 100% من كامل غرامات التأخير حالة السداد لكامل المستحقات.



4- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.



5- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.



6- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.



7- هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.



8- بالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.



9- يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:

- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص.



- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.



- لا تسري هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.



10- تنتهي المهلة يوم 4 أغسطس المقبل.