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بعد عودة الحركة.. انطلاق أول رحلة من مطار القاهرة إلى لندن غدا

08:44 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بعد عودة الحركة.. انطلاق أول رحلة من مطار القاهرة إلى لندن غدا

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران غدا الأربعاء، تشغيل رحلاتها الجوية لأكثر من 29 نقطة مباشرة، بعد توقف استمر نحو 3 شهور ، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ، باستثناء رحلات عودة العالقين بالخارج والشحن الجوي، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من 1 يوليو، واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر .

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن أولى الرحلات التي ستغادر المطار بعد قرار عودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية هي رحلة مصر للطيران والتي تحمل رقم MS777 وتقل 265 راكبا، ومن المقرر أن تغادر إلى لندن في تمام الساعة 9:10 صباحاً، لتكون بذلك أول رحلة منتظمة منذ توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا .

مصر للطيران لندن فيروس كورونا المطارات المصرية وزارة الطيران المدني

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