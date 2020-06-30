نقيب الفلاحين: أسعار الطماطم ستتضاعف أول سبتمبر المقبل لهذه الأسباب

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن سعر كيلو الطماطم، اليوم الثلاثاء، يتراوح بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، وإن هذا السعر سيتضاعف في أواخر شهر أغسطس وأول سبتمبر المقبلين؛ ليبلغ سعر الكيلو بين 3 و7 جنيهات، مشيرًا إلى أن الارتفاع المتوقع حدوثه يحدث كل عام بدرجات متفاوتة نتيجة فاصل العروات ومدى تأثير التغيرات المناخية المحتملة.

وأضاف أبو صدام أن مصر تزرع ما يقارب من 400 ألف فدان طماطم طوال أيام العام في 3 عروات أساسية؛ هي: (الصيفية والشتوية والعروة المحيرة)، وينتهي أغلب محاصيل العروة الحالية في أواخر شهر سبتمبر؛ لتبدأ زراعة العروة الأساسية التالية. ونظرًا لتداخل العروات، فإن الطماطم تكون موجودة طوال أيام العام؛ إلا أن قلة المعروض منها ما بين العروات الأساسية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نسبيًّا.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن ارتفاع أسعار تقاوي الطماطم وتدني أسعارها في بعض العروات يجعل المزارعين يقللون مساحات زراعتها في العروة التي تليها مع سرعة تقليع الطماطم في أيام تدني أسعارها لعدم الجدوي الاقتصادية؛ مما يزيد زمن قلة المعروض منها، بالإضافة إلى أن الطماطم من الخضراوات شديدة الحساسية للتغيرات المناخية وكثيرة الإصابة بالأمراض التي تقلل الإنتاجية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن رغم المعرفة المسبقة لمواعيد قلة المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها؛ فإن عدم وجود خطط زراعية لتفادي هذا العجز يجعل هذا الأمر يتكرر سنويًّا في نفس التوقيتات.