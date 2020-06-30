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مستنسخ.. تعرف على التمثال الموجود يسار سامح شكري في جلسة مجلس الأمن

11:13 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
مستنسخ.. تعرف على التمثال الموجود يسار سامح شكري في جلسة مجلس الأمن

تعرف على التمثال الموجود يسار سامح شكري في جلسة مج

ردود أفعال كثيرة أثارتها الكلمة التاريخية التي ألقاها سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، مساء أمس الإثنين، من مقر وزارة الخارجية المصرية، عبر الفيديو كونفرانس.

ولاحظ كثيرون وجود تمثال أثري لرأس الملكة نفرتيتي على يسار وزير الخارجية، سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية..

قال علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية، وعضو اتحاد الأثريين، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي": "إن التمثال الموجود خلف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء إلقاء كلمته في مجلس الأمن، هو (مستنسخ) من تمثال غير مكتمل لرأس الملكة الجميلة نفرتيتي زوجة الملك أمنحتب الرابع (أخناتون)".

وأضاف أبو دشيش: "التمثال الأصلي مصنوع من الكوارتزيت البني، وهو يوجد حاليًّا في المتحف المصري بميدان التحرير بقاعة الملك أخناتون بالدور الأرضي، ولا يقل جمالًا عن تمثال رأس الملكة نفرتيتي في برلين".

جدير بالذكر أن هذا التمثال هو جزء من تمثال مركب، نُحت كل عنصر فيه على حدة؛ بحيث يجمع بعضه إلى بعض في تمثال واحد، فأما ولم يكتمل، فقد ظلت بالرأس خطوط النحات المرشدة؛ إذ لوِّن الحاجبان بلون أحمر قاتم، والعينان بلون أسود، وتصور الرأس الملكة، شأن سائر أسرة إخناتون، في أسلوب العمارنة الفني.

وتتجلى في وجه نفرتيتي حساسية ورشاقة، وسمو نفس.

فالحاجبان ممتدان في سلاسة نحو الصدغَين، مع ارتفاع متعالٍ فوق الوجنتين. أما العينان فهما نصف مغلقتَين أسفل الأهداب المنسدلة قليلاً، والفم ذو شكل فريد.. إنها لقسمات صورت في نسب متناغمة، أخرجت صورة للملكة جميلة رائعة.

سامح شكري مجلس الأمن سد النهضة إثيوبيا وزارة الخارجية المصرية

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