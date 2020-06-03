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"الوطنية للإعلام" تواصل أعمال التعقيم والتطهير وفقًا لمواصفات الصحة

10:52 م الأربعاء 03 يونيو 2020
"الوطنية للإعلام" تواصل أعمال التعقيم والتطهير وفقًا لمواصفات الصحة

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، استمرار العمل بشكل دوري من أعمال تعقيم وتطهير كامل بمختلف المباني والمنشآت التابعة لها باستخدام المواد المطهرة طبقاً للمواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء: تقوم شركة دولية متخصصة في خدمات النظافة والصيانة بتنفيذ تلك التعليمات باستخدام مادة الكلور المخفف بالماء بنسبة 9.1 وهو المتبع بجميع الجهات الحكومية وبكامل معداتها من أجهزة والزي المناسب لأعمال التطهير، حيث تقوم الشركة برش وتطهير مختلف الأماكن من الأستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات وفقاً لجدول عمل.

ويأتي هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبني والطرقات بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى.

الهيئة الوطنية للإعلام أعمال تعقيم وزارة الصحة فيروس كورونا

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