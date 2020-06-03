محافظ القاهرة: متابعة أوضاع المستشفيات بشكل يومي

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، متابعة أوضاع المنظومة الصحية بنطاق العاصمة والاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأسرة بكافة المستشفيات بشكل يومي.

وأشاد المحافظ، وفق بيان، اليوم الأربعاء، بالدور العظيم للفريق الطبي آملًا استمرار روح المثابرة التي شهدها من أبطال الجيش الأبيض.

وأشار إلى أن ما بقوم به الأطباء وأطقم التمريض هو عمل وطني في المقام الأول.

ووجه المحافظ، نوابه ورؤساء الأحياء بالمرور اليومي على المستشفيات ومتابعة جهود مكافحة ومواجهة جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب المنطقة الشرقية، مستشفى المطرية التعليمي لمتابعة الجهود المبذولة في التصدي لفيروس كورونا.

وتفقد الدكتور حسام فوزي، نائب المنطقة الشمالية، مستشفى اليوم الواحد بحي الزاوية الحمراء للتأكد من توافر العقارات الطبية.

كما تفقد اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المنطقة الغربية، الأوضاع داخل المستشفى القبطي بحي الوايلي.