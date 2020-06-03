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فور انحسار جائحة كورونا.. السيسي يتلقى دعوة لزيارة التشيك

04:03 م الأربعاء 03 يونيو 2020
فور انحسار جائحة كورونا.. السيسي يتلقى دعوة لزيارة التشيك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من ميلوش زيمان، رئيس جمهورية التشيك.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التشيكي أشاد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصةً على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي، مؤكداً حرص بلاده ودول تجمع "فيشجراد" على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب، وموجهاً الدعوة إلى الرئيس لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا.

من جانبه؛ أعرب الرئيس، بحسب بيان، عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً التطلع لاستمرار التنسيق مع الرئيس التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع "فيشجراد".

كما تناول الاتصال التباحث حول سبل تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.​

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك

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