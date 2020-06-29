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بعد افتتاحه اليوم.. 7 معلومات عن مطار العاصمة الإدارية

01:04 م الإثنين 29 يونيو 2020
بعد افتتاحه اليوم.. 7 معلومات عن مطار العاصمة الإدارية

مطار العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مطاري سفنكس والعاصمة، اليوم عبر الفيديو كونفرانس.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن مطار العاصمة الدولي، والذي أعلن عنها وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار عنبة.

1- تبلغ المساحة الكلية للمطار نحو 16 كيلومترا مربعا.

2- يضم 45 مبنى وبرج مراقبة، وتصل مساحة مبنى الركاب لـ 4500 متر مربع.

3- به ممر بطول 3650 مترًا، وبعرض 60 مترًا.

4- يسع مطار العاصمة لـ 300 راكب في الساعة.

5- - يحتوي على 8 مواقف لانتظار السيارات، تتسع منطقة انتظار السيارات لـ 500 سيارة و20 أتوبيسا.

6- يتكون المطار من 12 بوابة رسوم سيارات.

7- تم ربط مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس، عن طريق تقاطع حر لكوبري ليحقق الدخول والخروج للمطار تقاطعات حرة آمنة.

مطار العاصمة الإدارية السيسي مطار سفنكس الفيديو كونفرانس

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