بعد افتتاحه اليوم.. 7 معلومات عن مطار العاصمة الإدارية
كتب- محمد عبدالناصر:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مطاري سفنكس والعاصمة، اليوم عبر الفيديو كونفرانس.
وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن مطار العاصمة الدولي، والذي أعلن عنها وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار عنبة.
1- تبلغ المساحة الكلية للمطار نحو 16 كيلومترا مربعا.
2- يضم 45 مبنى وبرج مراقبة، وتصل مساحة مبنى الركاب لـ 4500 متر مربع.
3- به ممر بطول 3650 مترًا، وبعرض 60 مترًا.
4- يسع مطار العاصمة لـ 300 راكب في الساعة.
5- - يحتوي على 8 مواقف لانتظار السيارات، تتسع منطقة انتظار السيارات لـ 500 سيارة و20 أتوبيسا.
6- يتكون المطار من 12 بوابة رسوم سيارات.
7- تم ربط مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس، عن طريق تقاطع حر لكوبري ليحقق الدخول والخروج للمطار تقاطعات حرة آمنة.
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