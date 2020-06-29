كورونا في 24 ساعة| الفيروس في ذروته ونتائج مبشرة للقاح صيني وتجاوزنا 65 ألف حالة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأشاد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستشفى الميداني للقوات المسلحة بأرض المعارض، قائلًا: "خطوة استباقية جيدة جدًا لإجراء ما بعد الفتح تحسبًا لزيادة أعداد الحالات"، مشيرًا إلى أنها انجاز طبي كبير جدًا يجب الإشادة به.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.

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