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بالأسماء.. الصحة تنشر نتيجة تكليف الأطباء: الأغلبية لمواجهة كورونا

01:09 ص الإثنين 29 يونيو 2020
بالأسماء.. الصحة تنشر نتيجة تكليف الأطباء: الأغلبية لمواجهة كورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، يوم الأحد، نتيجة تكليف الأطباء دفعة مارس 2020.

وقررت الوزارة تكليف قرابة 7 آلاف طبيب، والذين امتنعوا عن التسجيل خلال الفترة الماضية، كممارس عام بمستشفيات وزارة الصحة طبقا لاحتياجاتها في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمدة عامين على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

كان غالبية أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠، قرروا الامتناع عن التسجيل بالنظام المستحدث من قِبَل وزارة الصحة.

وقال الأطباء في بيان بوقت سابق، إن "النظام الجديد يضر بمستقبل كل من المريض وطبيبه وكذلك نظامه الصحي".

وأوضح البيان أن 75% من دفعة قوامها 8700 طبيب شاب نظموا امتناعهم علي مدار شهور وعرضوا كافة الطرق لحل الأزمة ولكن دون جديَّة الحل من مسئولي وزارة الصحة.

للاطلاع على نتيجة التكليف.. اضغط هنا

تكليف الأطباء وزيرة الصحة فيروس كورونا هالة زايد

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