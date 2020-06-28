أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بيان عاجل في البرلمان بشأن حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس

09:18 م الأحد 28 يونيو 2020
بيان عاجل في البرلمان بشأن حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس

مجلس النواب


(مصراوي):

تقدم الكاتب الصحفي أسامة شرشر عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مخالفة المادة 17 من الدستور، التي تنص على أموال التأمينات والمعاشات أموال الخاصة بالصحفيين.

وقال شرشر في بيان له: "هناك صرخة من أصحاب المعاشات من الصحفيين الذين أفنوا أعمارهم في بلاط صاحبة الجلالة، بعد حرمانهم من العلاوات الخمس التي يتم صرفها يوم الأربعاء المقبل".

وتساءل شرشر: "لماذا تم اتخاذ موقف ضد الصحفيين واستثنائهم من هذه العلاوات وهم الذين يحملون لواء الكلمة والتنوير في مواجهة الأفكار الظلامية، وهم الذين وقفوا ضد محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية السابق بعدما وصفهم بأنهم سحرة فرعون؟".

واستهجن شرشر استبعاد الصحفيين من أصحاب المعاشات من العلاوات الخمس، قائلًا: "كيف يتم استبعادهم من صرف العلاوات الخمس مع أنها حق دستوري وقانوني؟".

مجلس النواب العلاوات الخمس المعاشات الصحفيين

الخبر التالى:

رئيس "مكافحة الآفات" يكشف المساحات المصابة بـ"الحشرة الجياشة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 17140

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا 65 ألف حالة.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد