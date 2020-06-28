بيان عاجل في البرلمان بشأن حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس



(مصراوي):

تقدم الكاتب الصحفي أسامة شرشر عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مخالفة المادة 17 من الدستور، التي تنص على أموال التأمينات والمعاشات أموال الخاصة بالصحفيين.

وقال شرشر في بيان له: "هناك صرخة من أصحاب المعاشات من الصحفيين الذين أفنوا أعمارهم في بلاط صاحبة الجلالة، بعد حرمانهم من العلاوات الخمس التي يتم صرفها يوم الأربعاء المقبل".

وتساءل شرشر: "لماذا تم اتخاذ موقف ضد الصحفيين واستثنائهم من هذه العلاوات وهم الذين يحملون لواء الكلمة والتنوير في مواجهة الأفكار الظلامية، وهم الذين وقفوا ضد محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية السابق بعدما وصفهم بأنهم سحرة فرعون؟".

واستهجن شرشر استبعاد الصحفيين من أصحاب المعاشات من العلاوات الخمس، قائلًا: "كيف يتم استبعادهم من صرف العلاوات الخمس مع أنها حق دستوري وقانوني؟".