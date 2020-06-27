برلماني لرئيس الحكومة: ما موقف الموظفين أصحاب الإجازات الاستثنائية بعد قرار التعايش مع "كورونا"؟



كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن موقف أصحاب الإجازات الاستثنائية للموظفين من أصحاب الأمراض المزمنة، وأيضاً الموظفات الحاصلات على إجازات استثنائية لرعاية الأطفال ممن هم أقل من 12 سنة، من القرارات الأخيرة للتعايش مع فيروس كورونا.



وأضاف عبدالغني، خلال سؤاله اليوم السبت، أن القرارات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا تضمنت ترك الحرية لكل وزير أو مسؤول لتحديد حجم طاقة العمل في وزارته أو مؤسسته؛ ولكنها لن تنص صراحة بالنسبة إلى موقف الموظفين من أصحاب الإجازات الاستثنائية من ذوي الأمراض المزمنة؛ وهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وأيضاً الموظفات ممن يرعين أطفالاً أقل من 12 عامًا؛ خصوصًا مع فتح الحضانات بنسبة بسيطة وبشروط معينة، فكيف يتركن أطفالهم بالمنازل بمفردهن؟!



وأوضح البرلماني أنه على الرغم من وجود تصريح من المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن القرارات الخاصة بالإجازات الاستثنائية سارية ولكن تخضع أيضاً للوزير المسؤول في وزارته؛ فإنه على الأقل كان يتوجب العمل على استمرار العمل بهذه القرارات الاحترازية وترك الحرية للوزير المسؤول في تحديد حجم طاقة العمل دون مخالفة قرارات الإجازات الاستثنائية، حماية لهؤلاء الذين قررت الحكومة في البداية مشكورة توفير الحماية لهم نظراً للظروف المرضية أو رعاية الأطفال.



وطالب النائب الحكومةَ بسرعة البت في هذا الأمر المهم الخطير الذي يمس حياة آلاف العاملين والذين قد تتعرض حياتهم للخطر؛ لا سيما ونحن في ذروة ارتفاع الإصابات والوفيات جراء هذا الفيروس، خصوصًا أن بعض الجهات قامت بإلغاء هذه الإجازات دون النظر إلى مخاطر ذلك على حياة هؤلاء المواطنين وأُسرهم.