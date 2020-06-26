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​البيئة: تنقية الميناء السياحي من 14 طن مخلفات في 4 أيام

10:36 م الجمعة 26 يونيو 2020
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح مبادرة "اتحضر للأخضر" في أول أنشطتها لحماية التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر في تنقية الميناء السياحي من 14 طن مخلفات خلال 4 أيام فقط، وذلك من خلال محميات البحر الأحمر وبالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وجمعية هيبكا.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مبادرة الوزارة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بدأت نشاطها لحماية التنوع البيولوجي بتنفيذ حملة نظافة موسعة لقاع البحر الأحمر لمدة 10 أيام في الفترة من 19 يونيو وتستمر إلى 29 يونيو للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المخلفات التي تم استخراجها من الميناء السياحي تنوعت بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها وتم نقلها إلى المدفن الصحي للتخلص منها بصورة آمنة.

وأعرب المشاركون في الحملة عن امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية وهو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.

وتراوح عدد المشاركين في الحملة من الغطاسين بين 13 إلى 17 غطاسا في اليوم الواحد مع اتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وزارة البيئة ياسمين فؤاد مبادرة اتحضر للأخضر محميات البحر الأحمر

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