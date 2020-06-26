"حماية للأم والجنين".. الصحة تدعو لتأجيل الحمل بسبب كورونا



كتب - أحمد جمعة:

دعا قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة، للمرة الثانية، المتزوجين إلى تأجيل "الحمل" خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال القطاع عبر حملة "أول ألف يوم" على فيسبوك، إن تأجيل الحمل في الظروف التي نمر بها من انتشار لڤيروس كورونا أصبح أمرًا ضروريا وليس رفاهية، لأنه تم اكتشاف مضاعفات للڤيروس قد يسبب تجلطًا الدم مما يؤثر على المشيمة اللي هي مصدر غذاء الجنين، بخلاف الأعراض اللي من الممكن أن يسببها للأم الحامل.

وأضاف: "عرفنا كمان إن الحمل قد يتسبب في ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة وبالشكل ده تكون الحامل عرضة للإصابة بالڤيروس، يبقى الحل اللي قدامك دلوقتي إنك تحافظي على نفسك وعلى اللي ممكن يحصل للجنين لو حصل حمل في الظروف دي وعلشان تحمي نفسك يبقى ضروري تستخدمي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة واللي بيوفرها لك قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوحدات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة".

وفي منتصف أبريل الماضي، نصح قطاع تنظيم الأسرة والسكان المتزوجين بتأجيل "الحمل" خلال هذه الفترة.

وقال القطاع في منشور توعوي، إن مناعة المرأة تقل أثناء فترة الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة خاصة أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الجنين غير معروف حتى الآن.

وأوضح أن الحمى وهي من أعراض فيروس كورونا، قد تؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين، قد تصل إلى وفاته.

كانت وزارة الصحة وجهت عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء.

وقالت إنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.

وأضافت أن هذه النصائح تتضمن أيضًا اتباع السيدات الحوامل لنظام غذائي صحي ومتوازن، وأخذ قسط كافٍ من النوم والراحة، مشيرا إلى ضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو صعوبة في التنفس، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105).