صحة النواب تطالب بمواجهة مافيا المتاجرين فى أدوية فيروس كورونا
مصراوي
طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، الحكومة بإحكام الرقابة على الأدوية ومنع تسريبها من الشركات إلا بالطرق القانونية بعد النقص الشديد فى الادوية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.
وقال "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه انتشر عبر سوشيال ميديا بيع كميات كبيرة من هذه الأدوية، وهناك من يقومون بتخزينها لبيعها في السوق السوداء .
وأكد أنه اتضح وجود مافيا تتاجر في الدواء الخاص بمواجهة فيروس كورونا، مطالبا الأجهزة الرقابية بإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المتاجرين بأدوية مواجهة كورونا.
وأكد أن الأمر يتطلب الإسراع في اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة حتى لا تتكرر.
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