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قرار جمهوري بعزل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من منصبه

12:32 م الخميس 25 يونيو 2020
قرار جمهوري بعزل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من منصبه

هيئة قضايا الدولة


كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 357 لسنة 2020، بعزل المستشار محمد صبري أحمد تقصيرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، من وظيفته.

ويأتي القرار الجمهوري بناءً على حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

هيئة قضايا الدولة مجلس تأديب قرار جمهوري محمد صبري أحمد

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