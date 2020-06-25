14 رحلة طيران تغادر مطار القاهرة إلى عدة دول

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية على متنها 1283 عالقا من جنسيات مختلفة أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية.

وقالت مصادر بالمطار، إن شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران سيرت صباح اليوم 5 رحلات 3 منها إلي العاصمة الأردنية عمان وعلى متن إحداها 370 راكبا في حين الرحلتين الباقيتين على متن كل منهما 174 راكبا.

كما سيرت الشركة رحلتين إلى مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنهما 174 و161 راكبًا.

وأضافت المصادر: سيرت شركات طيران مصرية خاصة رحلات إلى جدة وينبع والكويت والجوف، وسيرت شركة سودانية 3 رحلات للخرطوم، وسيرت شركة يمنية رحلة لمدينة عدن على متنها 150 راكبًا