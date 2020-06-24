بعد اعتماد التشكيل الجديد.. من هم أعضاء الهيئات الإعلامية؟

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وينشر مصراوي بالأسماء التشكيل الكامل للهيئات الثلاث على النحو التالي:

المجلس الأعلى للإعلام

كرم جبر – رئيس المجلس

(صحفي مصري ولد في محافظة أسيوط، وترأس جبر مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، وعمل بالصحيفة لمدة تزيد عن 30 عامًا، ويمتلك العديد من المطبوعات المصرية والعربية الخاصة به، وكان لجبر تجربة سابقة في تقديم برنامج تليفزيوني باسم الحدث اليوم).

الأعضاء

1- المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4- عزة السيد مصطفى عبدالنبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

(إعلامية بقناة صدى البلد ومقدمة برنامج صالة التحرير.. بدأت مشوارها بالتلفزيون المصري والتحقت بالقناة الثالثة عام ١٩٩٠ وقدمت بها عدة برامج، وفي عام ١٩٩١ انتقلت للقناة الأولى، وعام ٢٠٠٦ ترأست قناة نايل دراما ثم ترأست القناة الأولى عام ٢٠٠٨، وفي عام ٢٠١١ انتقلت إلى فضائية صدى البلد).

5- صالح عبدالسميع الصالحي – صحفي (مدير التحرير التنفيذي بأخبار اليوم- عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق وتم تجديد اختياره عضوا بالمجلس).

6- نشأت محمد محمد الديهي – إعلامي.

(مقدم برنامج بالورقة والقلم على قناة ten والرئيس التنفيذي للقناة - قدّم العديد من البرامج السياسية والإخبارية والحوارية في قنوات حكومية وخاصة وأجنبية مثل برنامج "نادي العاصمة" على التليفزيون المصري، و"جملة فعلية" على قناة دريم و"أول الأسبوع" على قناة دريم ، بجانب "بالورقة والقلم" على قناة التحرير، و"ميدان السياسة" على التلفزيون التركي والذي اختتمه باستقالته على الهواء في واقعة شهيرة).

7- رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

(إعلامية ومقدمة برنامج مانشيت على قناة إكسترا نيوز.. بدأت مشوارها الإعلامي في ماسبيرو وتعلمت وتدربت في مدرسته على قواعد العمل الإعلامي الذي بدأته بقطاع الأخبار وقدمت "صباح الخير يا مصر" وبرنامج "خطوط فاصلة" و "أوراق سياحية"، فضلا عن نشرات الأخبار، ثم انتقلت للعمل بالفضائيات).

8- منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.

الهيئة الوطنية للإعلام

حسين زين – رئيس الهيئة

(شغل منصب رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وترأس الهيئة الوطنية للإعلام في تشكيلها السابق، ووقع عليه الاختيار للاستمرار في منصبه في التشكيل الجديد).

الأعضاء

1- المستشار محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية.

3- وليد زکریا علي أحمد - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4- ريهام علي مصطفى کامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

(إعلامية ومقدمة برنامج المواجهة على إكسترا نيوز.. عملت في بداية مسيرتها الإعلامية في التليفزيون المصري من خلال قناة النيل الدولية في الفترة من عام 1993 وحتى عام 2007 حيث قدمت أشهر برامجها بعنوان “Nile Dj ثم انتقلت للعمل في القناة الفضائية المصرية حيث قدمت فيها العديد من برامج المنوعات منها "الغنوة" و"نجوم الدراما" و"ثقافة وإبداع"، واكتسبت شهرتها على نطاق أوسع حينما اتجهت لقناة المحور لتشارك في تقديم برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي معتز الدمرداش بدءاً من عام 2006 حتى عام 2013، ثم انتقلت إلى قناة التحرير وتعمل حاليا في قناة إكسترا نيوز وقدمت برنامج المواجهة).

5- جمال راجي عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

(إعلامي ومقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت، وقدم برنامج على الهوا بنفس القناة خلفا لعماد أديب، وقدم برنامج على التليفزيون المصري وبرنامج على قناة ten).

6- عمرو عبدالحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

(إذاعي ورئيس شبكة الشرق الأوسط الأسبق ونائب رئيس قطاع الإذاعة الأسبق).

7- سامي عبدالسلام سعدون عبدالمعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين (رئيس قطاع القنوات المتخصصة).

الهيئة الوطنية للصحافة

عبدالصادق الشوربجي – رئيس الهيئة

(شغل منصب رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، وعمل مهندسًا في تكنولوجيا الطباعة وتولى المنصب منذ استقالة رئيس مجلس الإدراة الأسبق، وكان مديرا عاما للمؤسسة).

الأعضاء

1- المستشار عادل سید عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة

2 - محمد حسن أبو عيش - ممثلا لوزارة المالية.

3 - سامية زين العابدین عبد الله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

(نائب رئيس تحرير جريدة المساء ورئيس القسم العسكري بالجريدة، وزوجة الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي).

4 أحمد مختار مصطفى طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

(نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي).

5- وليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر- ممثلا للصحافة القومية.

(الكاتب الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم).

6- سامح عبدالله محمد - ممثلا للصحافة القومية (مدير تحرير الأهرام).

7- أسامة سعيد محمد عثمان - ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

8- فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة (رئيس تحرير روز اليوسف الأسبق).