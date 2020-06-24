طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي)

كتب- أسامة علي:

أدى صباح اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي) بإجمالي عدد (227) طالب/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن يكون نموذج البوكليت الذي يتسلمه الطالب في امتحان مادة هو نفسه في جميع أيام الامتحانات.

كما أضاف أن لرئيس اللجنة سلطة تقدير الموقف في قبول اعتذار الطلاب المتأخرين عن الحضور في الساعة 9 صباحًا لأسباب قهرية حالت دون وصولهم إلي اللجنة في الموعد المحدد.

وبالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بلجان السير واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضبط أعمال الامتحانات داخل لجان السير، تم استبدال رئيس لجنة مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بعد التحقق من عدم قدرتها علي تقدير الحالة المرضية للمعلمة (أ.م) في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

ووجه رئيس عام الامتحانات رؤساء اللجان بالتنبيه على الملاحظين بأنه في حالة ثبوت أو اكتشاف أي حالة غش سوف يطبق قانون الغش (قانون 73 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 101 لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 15 فبراير 2018 بشأن تنظيم أحوال الغاء الامتحان والحرمان منه) على جميع الأطراف المعنية.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومادة مقاييس الفهم(اللغة العربية)، بينما يقوم طلاب الثانوية العامة(المكفوفين) بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى(ورقة ثانية).​