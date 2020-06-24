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برلمانية تشيد بجهود الحكومة لتوفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

12:09 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
برلمانية تشيد بجهود الحكومة لتوفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

النائبة غادة عجمي

مصراوي

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بالجهود التي تبذلها وزارتي الهجرة والصناعة، للترويج للفرص المتاحة في المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج، والاستفادة من أموالهم واستيعاب العمالة التي عادت من الخارج.

ولفتت في بيان لها، أن المصريين في الخارج الذين عادوا لمصر بعد اجتياح جائحة فيروس كورونا العالم واضطرارهم للعودة، يحتاجون لمزيد من المشروعات المختلفة لاستثمار أموالهم، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تجري دراسة لتشغيل العمالة الوافدة منهم، واستثمار أموالهم في المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة المصرية وتحتاج لمستثمرين لتشغيلها.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري، لدعمه وتعويضه للخسائر التي فقدتها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا.

غادة عجمي فرص عمل مجلس النواب الحكومة المصرية

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