رئيس المصرية للمطارات يتابع استعداد مطار مطروح لاستئناف الحركة الجوية

كتب - محمد عبيد:

قام الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمطار مطروح الدولي، لمتابعة حركة العمل، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة عالميا فى المطارات والمتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع الحجر الصحى بالمطار، ضمن خطة وزارة الطيران المدني على متابعة جميع المطارات والوقوف على كل مستجدات الأمور ومتابعتها بدقة، وتنفيذاً لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ، فى ظل ما تشهده البلاد حالياً من أثار فيروس كورونا المستجد

وتفقد محجوب مبانى ومنشآت وسور المطار، والخدمات المقدمة للركاب، وصالة السفر والوصول، وتابع مشروعات الصيانة التى تمت بالمطار خلال الفترة السابقة، استغلالا لتوقف الطيران خلالها.

ووجه محجوب، الشكر لجميع العاملين على الجهد المبذول خلال هذه الفترة التي نواجه فيها تحد صعب، وطالب بزيادة العلامات الإرشادية بالمطار، وزيادة عدد بوابات التعقيم، وعلامات التباعد والانتهاء منها فى أقرب وقت حتى يكون المطار في أتم استعداد لاستقبال رحلات الموسم الصيفي.