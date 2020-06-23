في 15 يومًا.. "الإنتاج الحربي" ينفذ 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، أنه في إطار خطة الوزارة لإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، ومشاركتها مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس، فقد سخرت عدد من المصانع التابعة للوزارة طاقتها لتنفيذ عدد ( 1298) كابينة تعقيم في 15 يومًا لإستخدامها في خطة تأمين صحة طلاب الثانوية العامة.

وقام بتصنيع هذه الكبائن كل من مصانع ( 9-45-99-200-270-360-999 ).

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع هذه الكبائن على عدد 11 محافظة وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم – بني سويف –الإسكندرية – مطروح – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - المنوفية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قامت بتصنيع وتركيب هذه الكبائن خلال مدة 15 يومًا في الفترة من 3- 18 / 6 /2020، وذلك حرصًا من الوزارة على تسليم هذه الكبائن للجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات بوقت كاف حتى يتم تجربتها والتأكد من سلامتها قبل استخدامها من قبل طلاب الثانوية العام.

يذكر أنه تم مراعاة أن تكون هذه الكبائن مزدوجة وذلك لمنع التكدس بين الطلاب أثناء عملية المرور منها وكذا تفاديًا لعدم توقف مرور الطلاب حال حدوث عطل بأحد المنفذين فيتم استخدام المنفذ الآخر من الكابينة لدخول الطلاب لحين إجراء الصيانة الفورية للمنفذ المعطل بواسطة الفنيين المتواجدين بصفة مستمرة من الإنتاج الحربى فى أماكن إنتشار تلك الكبائن للتعامل الفورى مع حدوث إى عطل طوال فترة الامتحانات.