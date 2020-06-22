وزيرة الهجرة: تحرك 800 مصري عالق بالسودان في طريقهم إلى أرض الوطن

كتب- أسامة علي:



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحرك المصريين العالقين بالخرطوم في طريق عودتهم إلى أرض الوطن، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم 800 من الطلبة، وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين سجلوا في السفارة المصرية بالخرطوم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المواطنين، تحركوا فجر اليوم الاثنين من الخرطوم في طريق عودتهم إلى مصر، عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم بالتنسيق مع معبر قسطل البري ومدينة أبوسمبل.

وأكدت مكرم أنه تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات مع التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات استعدادًا لاستقبال أبنائنا فور وصولهم.

‏‎وتقدمت وزيرة الهجرة بمذكرة عرض للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين في السودان، ويتم العمل حاليًا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

‏‎وأضافت الوزيرة أنه تم التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سُبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية، كما وفرت الوزارة أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع مؤسسة جود، مقدمة الشكر ممدوح عباس رئيس المؤسسة، على التعاون والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم ومساندة الوطن في ظل أزمة كورونا.