الأعلى للإعلام يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء بشأن "اعتداء موظفي الوزارة على المكاتب والقاعات"

كتب- مصراوي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعداد مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما سماه بـ"الاعتداء الذي قام به موظفو وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس" بالاستعانة بـ 18 من موظفي الأمن بالوزارة يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة ومدير مكتب وزير الإعلام، مؤكدا في مذكرته أن العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها.

وأكد المجلس في مذكرته بحسب بيان، أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 والذي يقضي بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحا أنه ملتزما تماما بتنفيذ القرار وأنه تم إخلاء طرف الموظفين جميعا من المجلس إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم وطردت الباقين دون أسباب، وأنه فوجئ المجلس صباح اليوم بإيفاد الوزارة لـ 18 من الموظفين ضمن الذين تم تعينهم بالوزارة ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة.

وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات من جانب موظفى وزارة الدولة للإعلام تسئ للدولة المصرية وتهدد استقلالية المجلس، مطالبا في مذكرته رئيس الوزراء بالتدخل الفوري في هذه الواقعة المشينة حفاظا على هيبة الدولة واستمرارا لعمل المجلس، لافتا إلى أن سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تدخل تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرف مشين يسيئ للحكومة.​