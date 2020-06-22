إنفوجرافيك.. "الوزراء" يعلن أضخم موازنة في تاريخ مصر للعام المالي 2020- 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على المخصصات المالية لصالح قطاعات التنمية والخدمات ورفع مستوى المواطن، وذلك بعد الإعلان عن أضخم موازنة في تاريخ مصر للعام المالي 2020/2021، لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ولمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية التي لا تدخر جهداً في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية، في إطار خطة استراتيجية شاملة وسباقة تضع المواطن المصري على رأس الأولويات؛ خصوصًا أنه يظل الهدف الأول والأخير للحفاظ على سلامته ودعمه على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي جسدته موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، من خلال حرص الدولة على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو الأمر ذاته الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأبرز الإنفوجراف زيادة المصروفات بموازنة 2020/2021، بنحو 6%، لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه عام 2019/2020، كما زادت الإيرادات بنحو 18%، لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه عام 2019/2020، ومن المستهدف أن يتراجع العجز الكلي بموازنة 2020/2021 ليسجل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي –مقدر- عام 2019/2020.

ورصد الإنفوجراف زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بنحو 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، حيث زادت مخصصات الأدوية بنحو 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بنحو 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.

وأوضح الإنفوجراف أن تكلفة إجمالي المبادرات الموجهة للصحة بلغت 16.3 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه 4.2 مليار جنيه، ليشمل عددًا أكبر من المحافظات، بينما تم زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه، كما تم تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحي.

وبالنسبة إلى الأجور والمعاشات، رصد الإنفوجراف أن تكلفة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بلغت 35 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكلفة حافز إضافي سيتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري 15 مليار جنيه، ليتراوح ما بين 150 و375 جنيهاً شهرياً، في حين بلغت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمية المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون 8 مليارات جنيه، كما تم زيادة المخصصات المالية لسداد القسط المستحق بالكامل لهيئة التأمينات الاجتماعية، بنسبة 6%، وفقاً لقانون 148 لسنة 2019، ليصل إلى 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 160.5مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

وأوضح الإنفوجراف أنه في ما يتعلق بمخصصات الدعم الاجتماعي، أنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، فضلاً عن تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً، كما تم زيادة مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة بنحو 3%، لتصل إلى نحو 19 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وكذلك زيادة دعم تنمية الصعيد بنحو 25%، لتصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 200 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

وأبرز الإنفوجراف أنه تم زيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنحو 46%، ليصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وكذلك زيادة مخصصات المياه بنحو 133%، لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 0.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن زيادة مخصصات الإنارة بنحو 98%، لتصل إلى نحو 12.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، كما بلغت المخصصات المالية لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون وحدة سكنية نحو 3.5 مليار جنيه.

وأوضح الإنفوجراف أنه تم زيادة مخصصات التعليم بنحو 15%، لتصل إلى 363.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 316.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وكذلك زيادة مخصصات البحث العلمي بنحو 14%، لتصل إلى 60.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 52.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

ورصد الإنفوجراف أيضاً زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 33%، لتصل إلى 280.7 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 211.2 مليار جنيه عام 2019/2020.

وجاء في الإنفوجراف أنه تم زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم بنحو 66%، لتصل إلى نحو 36.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 21.7 مليار جنيه عام 2019/2020، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بنحو 52%، لتصل إلى نحو 20.5 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 13.5 مليار جنيه عام 2019/2020، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في قطاع الخدمات العامة بنحو 42%، لتصل إلى نحو 57.1 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه عام 2019/2020.

وتمت زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنحو 25%، لتصل إلى نحو 70.8 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 56.8 مليار جنيه عام 2019/2020، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الشؤون الاقتصادية بنحو 14%، لتصل إلى 73.8 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 64.5 مليار جنيه عام 2019/2020.

يشار إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 8.1% خلال الربع نفسه من عام 2019، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% في أبريل 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا.