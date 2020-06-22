​وكيل كلية أصول الدين لأئمة الصومال: مناهج الأزهر هي الحارس الأمين على العقيدة

كتب- محمود مصطفى:



أكد الدكتور عبدالله محي عزب أستاذ العقيدة والفلسفة، وكيل كلية أصول الدين، أن الأزهر الشريف بمناهجه التي استقاها من القرآن والسنة عمل على حماية العقيدة الإسلامية من كل تشويه.

وأوضح خلال محاضرته لأئمة وعلماء الصومال عبر فيديوكونفراس، ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن علم العقيدة هو المدخل لدراسة الفرق الكلامية المختلفة، ملقيًا الضوء على مناهج العقيدة الإسلامية والقضايا الفقهية عند الأشاعرة والماتردية.

وأشار إلى جهود علماء الأشاعرة في الرد على الفرق المختلفة، باعتبار أن الفكر الأشاعري يمثل الفكر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أن الأزهر يتبنى الفكر الوسطي، وأن رسالته الحقيقية هي التعريف بعلوم الشرع الحنيف الذي يعد الصمام الأمان للمجتمعات.



وطالب عزب علماء الصومال، أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم ورسل هداية لهذا الدين الذي بنيت قواعده على السماحة واليسر، وضرورة العمل على توحيد الصف وعدم الفرقة حتي تعيش المجتمعات في أمن وسلام.

​