كورونا وغش وبوكليت.. 5 مشاهد من أول أيام امتحانات الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

تصوير- نادر نبيل وحازم جودة وإسلام فاروق ومحمد حسام الدين وعلاء أحمد:

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، وأدى 667 ألف و315 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وشهد اليوم الأول عددًا من الأحداث خارج اللجان وداخلها، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

المشهد الأول:

بدأ الطلاب في التوافد إلى مقار لجان الامتحانات، منذ 8 صباحًا، استعدادًا للخضوع للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الوزارة لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وشهدت بعض المدارس ازدحامًا شديدًا، أمام اللجان من قبل الطلاب وأولياء الأمور، في مخالفة واضحة لتعليمات الوزارة.

المشهد الثاني:

بعد مرور نصف ساعة من زمن الامتحان الذي بدأ في 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، نشرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" صورًا لامتحان اللغة العربية، ثم تبعها ببضع دقائق تداول إجابات الامتحان على الصفحة ذاتها، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم ضبط 8 حالات غش إلكتروني.

المشهد الثالث:

بعد انتهاء الامتحان، تسلم الطلاب امتحانات البوكليت لمادتي التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، ثم ظهرت بعد الصور لطلاب يتبادلون الإجابة على أسئلة امتحانات البوكليت المقرر الإجابة عنها بالمنزل.

المشهد الرابع:

تعرض بعض الطلاب والمعلمين، لحالات إعياء واشتباه الإصابة بكورونا قبل الامتحان وأثناءه، ثم تم نقلهم إلى المستشفى، وعددهم 7 معلمين و11 طالبًا.

المشهد الخامس:

كان المشهد الأفضل بين المشاهد السابقة، عندما أشاد الطلاب بسهولة الامتحان، وسلاسة الأسئلة التي كانت مباشرة، وتمكن الطلاب من الإجابة على الامتحان في أقل من نصف الوقت.

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