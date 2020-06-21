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حدث في 8 ساعات| وفاة 6 أطباء بكورونا.. وإعلامي يعلن عزله منزليًا.. وانطلاق امتحانات الثانوية

06:25 م الأحد 21 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| وفاة 6 أطباء بكورونا.. وإعلامي يعلن عزله منزليًا.. وانطلاق امتحانات الثانوية

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها تفقد رئيس الوزراء "مجمع الملك فهد للغات" للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوية العامة، وبدأ صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ووفاة 6 أطباء إثر إصابتهم بكورونا، ووفاة 6 أطباء بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

امتحانات الثانوية العامة منحة الـ500 جنيه العمالة غير المنتظمة فيروس كورونا وزارة التربية و التعليم طارق شوقي مصطفى مدبولي هالة زايد خالد عبد العال

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