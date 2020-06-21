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إطلاق التيار الكهربائي للممشى الشاطئي في العلمين الجديدة

05:29 م الأحد 21 يونيو 2020
إطلاق التيار الكهربائي للممشى الشاطئي في العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إطلاق التيار الكهربائي لموزع كهرباء رقم 1 للممشى الشاطئي، في مدينة العلمين الجديدة، في جولة تفقدية للمدينة رافقه خلالها المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل ممدوح جولته، بزيارة تفقدية لكوبري وادي النطرون وكوبري سيدي عبدالرحمن وكوبري الطريق الساحلي "إسكندرية/ مطروح" أمام قرية مارينا، ووجه بسرعة إنهاء كافة أعمال الرصف والتشطيبات في المواعيد المحددة.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، أعمال تطوير الجزيرة الوسطى أمام مارينا، ثم توجه إلى طريق سي 15 ثم أحد الكمبوندات السكنية التي يتم تنفيذها بالمدينة، كما تققد منطقة الأبراج الشاطئية لمتابعة أعمال تشطيبات المباني.

كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال التشطيبات النهائية للمنطقة الترفيهية، مؤكدًا الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد استعدادًا لافتتاحها.

واختتم، جولته بتفقد منطقة الداون تاون، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بجودة التشطيبات.

العلمين الجديدة الممشى الشاطئي

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