طلاب "STEM" يؤدون امتحان الإنجليزي.. والمكفوفون يمتحنون عربي "ورقة أولى"

كتب- أسامة علي:

أدى طلاب مدارس (STEM)، اليوم الأحد، امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفون" امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالبًا.

جدير بالذكر أن غدًا الإثنين 22 يونيو الجاري سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفون) امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 227 طالبًا/ طالبة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020.

بينما يؤدي طلبة الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020.