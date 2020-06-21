أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

طلاب "STEM" يؤدون امتحان الإنجليزي.. والمكفوفون يمتحنون عربي "ورقة أولى"

04:21 م الأحد 21 يونيو 2020
طلاب "STEM" يؤدون امتحان الإنجليزي.. والمكفوفون يمتحنون عربي "ورقة أولى"

مدارس المتفوقين STEM

كتب- أسامة علي:

أدى طلاب مدارس (STEM)، اليوم الأحد، امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفون" امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالبًا.

جدير بالذكر أن غدًا الإثنين 22 يونيو الجاري سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفون) امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 227 طالبًا/ طالبة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020.

بينما يؤدي طلبة الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020.

مدارس المتفوقين STEM امتحان الإنجليزي امتحان مادة اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة

الخبر التالى:

الصحة توجه بسرعة صرف أدوية مرضى كورونا المعزولين منزليا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تحدد 6 خضروات وفواكه لتقوية المناعة ضد كورونا: تناولوها يوميا