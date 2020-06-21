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مصدر بالتعليم يعلق على تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

11:23 ص الأحد 21 يونيو 2020
مصدر بالتعليم يعلق على تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

أرشيفية

كتب أسامة علي
علق مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تسريب شاومينج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا.


وقال المصدر لمصراوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، لإغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأكد المصدر، أن الوزارة تعد بيانا للرد والتوضيح حول ما حدث في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

ونشرت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة إجابات بوكليت امتحان اللغة العربية بعد أقل من ساعة من بدء اللجان.


يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا.

تداولت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، صورا تزعم أنها لامتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية.

ونشرت الصفحة صورا، بعد مرور أقل من ساعة من زمن الامتحان.


واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كوورنا، لحماية الطلاب من العدوى.

وزارة التربية والتعليم تسريب شاومينج امتحان اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة

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