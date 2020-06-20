نقابة التمريض الفرعية بجنوب سيناء تهدي مستشفيات العزل أجهزة وكراسي متحركة

حوَّلها إلى جزيرة سياحية.. "الري" تزيل أكبر حالة تعدٍّ على نيل القاهرة

جنوب سيناء- رضا السيد:

أهدت نقابة التمريض الفرعية بجنوب سيناء، مديرية الصحة 7 أجهزة نبوليزر، وكرسيين متحركين، لدعم المواطنين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وسلم أيمن شندي نقيب التمريض بجنوب سيناء، اليوم السبت، الأجهزة للدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، لتوزيعها على المناطق الخاصة بعزل مصابي فيروس "كورونا"، لأداء الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

وأكد نقيب التمريض، أن أعضاء فريق النقابة تبرعوا بهذه الأجهزة، بعيدًا عن صندوق النقابة، لرفع الروح المعنوية للأطباء وأطقم التمريض.