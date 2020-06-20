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حوَّلها إلى جزيرة سياحية.. "الري" تزيل أكبر حالة تعدٍّ على نيل القاهرة لأحد رجال الأعمال

11:59 ص السبت 20 يونيو 2020
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كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إن أجهزة القطاع قامت بإزالة واحدة من أقدم وكبرى حالات التعدي على نيل القاهرة، والتي تمثلت في قيام أحد كبار رجال الأعمال بالتعدي على إحدى الجزر النيلية التي يضع يده عليها منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال تسوية وردم قُدرت بـ١٢ ألف متر مسطح، مستغلًّا الجزيرة المخصصة للزراعة وتحويلها إلى جزيرة سياحية للتربح وإقامة الحفلات والأفراح عن طريق الردم المخالف بمجرى النهر.

جاء ذلك في إطار إعلان وزارة الموارد المائية والري، متمثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، اليوم السبت، توجيهها ضربة موجعة لواحدة من أقدم وكبرى حالات التعدي على نيل القاهرة؛ حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل حملة لإزالة التعديات بناحية منيل شيحة بمحافظة الجيزة، في ضوء الملاحقات التي يقوم بها القطاع للتعديات المتوارثة منذ سنوات.

وأضاف خالد أن أجهزة القطاع رصدت وتابعت الوضع الحالي للمخالفة، وتم التوثيق لأعمال الردم المخالف من خلال التنسيق مع المعاهد البحثية بالوزارة واستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد.

وأشار رئيس قطاع حماية نهر النيل إلى إحالة المتعدي إلى النيابة العسكرية التي أعملت شؤونها وتم حبس المتعدي ١٥ يومًا على ذمة القضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية على مدار يومين، وتمت إزالة الأعمال المخالفة من أسوار وكميات ردم غير مسبوقة، مؤكدة إزالة كل التعديات على مجرى النهر.​

نهر النيل وزارة الموارد المائية والري الجزر النيلية إزالة التعديات علاء خالد

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