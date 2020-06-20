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رئيس ائتلاف دعم مصر: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستوري وإرادة شعبية

03:00 ص السبت 20 يونيو 2020
رئيس ائتلاف دعم مصر: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستوري وإرادة شعبية

الدكتور عبدالهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستوري وإرادة شعبية، حيث تم إجراء تعديلات على دستور 2014 في أبريل 2019، وطرحت تلك التعديلات على شعب مصر صاحب السيادة، ووافق عليها ليستعيد إلى الحياة البرلمانية مجلس له تاريخه النيابي وله مساهماته الوطنية.

وتابع في تصريحات له اليوم الجمعة، أن عودة المجلس تعتبر إضافة قوية للبرلمان، حيث سيكون ساحة لاستيعاب قامات وطنية وعلمية وثقافية، مستعدة للمساهمة في إثراء العمل البرلماني المصري.

ائتلاف دعم مصر قانون مجلس الشيوخ إجراء تعديلات دستورية عبدالهادي القصبي

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