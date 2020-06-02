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وزيرة الصحة في زيارة مفاجئة لحميات العباسية والمطرية التعليمي

08:56 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
وزيرة الصحة في زيارة مفاجئة لحميات العباسية والمطرية التعليمي

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمستشفيي حميات العباسية والمطرية التعليمي، عقب تفقدها مستشفى عين شمس العام.

تأتي زيارة الوزيرة اليوم ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لعدد من المستشفيات التي يتم استقبال بها حالات الإصابة، في إطار تفعيل تقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا في 376 مستشفى عام ومركزي تباعًا على مستوى الجمهورية بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، بجانب مستشفيات الحميات والصدر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

هالة زايد وزيرة الصحة حميات العباسية مستشفى المطرية التعليمي فيروس كورونا

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